Fuochi, deroga di 15 giorni per i castanicoltori

Il 1° novembre, da alcuni anni, non rappresentava soltanto il giorno dei Santi per gli agricoltori e, in special modo, per i castanicoltori. Erano infatti le colonne d’Ercole non oltrepassabili che chiudevano a tutti gli effetti la stagione, con l’entrata in vigore dell’ordinanza regionale del divieto di abbruciamento di materiale vegetale, e quindi foglie e ricci, valido fino al 31 marzo. Quest’anno però, grazie all’interessamento della amministrazioni comunali dei paesi della fascia castanicola valsusina, verranno per la prima volta messe in atto alcune deroghe, previste dalla stessa Regione. Così si potrà bruciare ancora fino a metà novembre, in quanto i Comuni di Villarfocchiardo, San Giorio e Bussoleno, a cui probabilmente si accoderà Mattie, hanno concesso una deroga di 15 giorni...

Su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020