Giaveno, la Regione invia il personale del Ppi negli altri ospedali

«Come da disposizione del Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive (Dirmei) e dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, l’attività dei Punti di primo intervento (Ppi) di Giaveno e di Venaria sarà temporaneamente sospesa, con l’obiettivo di riorganizzare al meglio i servizi sanitari e ottimizzare le risorse disponibili in funzione delle cure ai pazienti Covid-19. La chiusura dei Ppi di Giaveno e Venaria avverrà da venerdì 30 ottobre. I Pronto soccorso degli ospedali di Rivoli, di Pinerolo e di Susa continueranno regolarmente la loro attività e fungeranno da riferimento per tutti i casi di urgenza». Con queste poche parole l’Asl To 3 ha annunciato la “ri-chiusura” del punto di primo soccorso di via Ospedale...

Su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!