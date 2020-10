Rubiana, via Roma cambia: la vecchia casa va in demolizione

Presto quel caseggiato fatiscente andrà giù per sempre, pronto a fare posto ad un edificio nuovo di zecca. Così il centro di Rubiana, nel pieno della strettoia di via Roma, cambierà finalmente volto, lasciandosi alle spalle quello che da troppi anni era diventato un ingombrante e poco gradevole “biglietto da visita”, oltre che pericoloso in caso di vento o intemperie. Non è stato semplice raggiungere l’obiettivo. La bella notizia è infatti frutto di un percorso lungo e accidentato, durato la bellezza di 11 anni. Il sindaco Gianluca Blandino ci lavora su fin dal 2009, quando venne eletto per la prima volta alla guida dell’amministrazione comunale: «Fin da allora è stato uno dei punti chiave del programma amministrativo - afferma il primo cittadino - La ristrutturazione...

su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020