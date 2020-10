"Valsusa in Vetrina": col "quasi lockdown" il portale torna d’attualità

Ora che alcune attività, su tutte quelle del settore della ristorazione, sono di nuovo alle prese con la chiusura forzata dalle 18 in avanti a causa dell’emergenza Coronavirus, torna di grande attualità l’opportunità pensata dall’Unione montana Valle Susa con il portale “Valsusa in Vetrina”, on-line dal mese di settembre all’indirizzo www.valsusainvetrina.it: un progetto partorito durante il lockdown della scorsa primavera e poi concretizzatosi in autunno, per sostenere e promuovere le attività commerciali del territorio durante la crisi economica innescata dalla pandemia. L’iniziativa vede la collaborazione delle Unioni montane...

su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020