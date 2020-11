Chiusa S.Michele: grave incidente sulla statale 25, tre feriti

Grave incidente questa sera intorno alle 17,40 sulla statale 25 a Chiusa San Michele, poco prima del semaforo in direzione Avigliana: sono rimaste coinvolte una Dacia Sandero e una Nissan Juke. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate presso gli ospedali di Rivoli e Cto di Torino: l'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Susa, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco di Susa e ai volontari di Borgone-Sant'Antonino e alle ambulanze del 118. La Nissan Juke è andata ad impattare contro una cabina del gas, provocando una piccola fuga subito arginata. La circolazione è al momento interrotta, con lunghe code in entrambe le direzioni, e riprenderà non appena verrà sgomberata la carreggiata. Viabilità che è completamente in tilt in bassa valle a causa di un altro incidente avvenuto in contemporanea sull'ex statale 24, tra Caprie-Novaretto e Villardora: anche qui c'è lunghissima colonna di auto in coda.

