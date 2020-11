S.Antonino: a fuoco una tettoia in via XXV Aprile

Una tettoia utilizzata come deposito per attrezzi e altro materiale è andata a fuoco in viale XXV Aprile, nel cortile dell'ultimo palazzo prima del confine con Vaie, lungo la nuova circonvallazione. Una densa colonna di fumo si è alzata sulla zona: sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco volontari di Borgone-Sant'Antonino, alle prese con le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del luogo colpito dal rogo, dov'erano presenti anche della legna e delle bombole del gas.

