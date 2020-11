Avigliana: il panettone del maestro Astrit Feraj è tra i migliori d’Italia

Un panettone artigianale al top della classifica italiana. È quello del maestro pasticcere Astrit Feraj, contitolare del bar-pasticceria L’Elysee di Avigliana (via Matteotti 44), che ha ottenuto un piazzamento tra i primi cinque posti per i panettoni della categoria “Creativo dolce” all’ottava edizione del concorso nazionale “Panettone Day”, che ha come presidente di giuria il maestro di fama mondiale Iginio Massari...

Su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!