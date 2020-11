Chiusa S.Michele: il sindaco Fabrizio Borgesa positivo al Covid-19

Il sindaco di Chiusa San Michele, Fabrizio Borgesa, è risultato positivo al Covid-19: lo ha annunciato ai suoi concittadini attraverso un messaggio pubblicato poco fa sulla pagina facebook del Comune. «Ho fatto un tampone lo scorso 23 ottobre e ho saputo il risultato ieri pomeriggio». Ovvero a distanza di 10 giorni, segno evidente di quanto i laboratori siano sotto stress e di come qualcosa non stia funzionando a dovere.

«Sto bene, ho avuto qualche lieve sintomo e in tutti questi giorni sono stato in isolamento domiciliare. Ora aspetto il risultato del secondo tampone, che ho fatto questa mattina. Altri otto cittadini residenti a Chiusa sono attualmente positivi: mi risulta che le condizioni di tutti siano buone. A tutti faccio i migliori auguri di pronta e buona guarigione».

Quindi una raccomandazione a tutti affinché «ciascuno faccia la sua parte per aumentare la prudenza e l'attenzione, per ridurre le occasioni di contagio. Ciascuno di noi deve rinunciare a qualcosa, per il bene comune, per tutelare la salute di tutti. Ricordo che il Comune è a disposizione di chi ha bisogno di aiuto, per la spesa o per altri interventi di prima necessità. Cerchiamo di essere attenti alle situazioni di bisogno di cui veniamo a conoscenza, perché nessuno resti indietro».