"La mela e dintorni" ai tempi del Covid: visite ai produttori

Impossibilitata a scendere in piazza, viste le restrizioni anti-Covid, “La mela e dintorni” apre le porte ad un percorso itinerante alla scoperta delle aziende produttrici: l’appuntamento è per domenica 8 novembre, giornata in cui, senza la pandemia, avrebbe dovuto svolgersi la tradizionale rassegna enogastronomica. Dalle 9 alle 18 il pubblico potrà visitare alcune delle aziende agricole valsusine e valsangonesi che solitamente esponevano le loro mele sulla piazza di Caprie ed acquistare i loro prodotti, il tutto nel rispetto delle norme anti-contagio. Sono sette i produttori che hanno aderito all’iniziativa...

su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020