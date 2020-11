Oulx, rivive la piccola scuola di Soubras

Due locali. Quello per le lezioni e la camera dove alloggiava la maestra. Sotto, come accadeva spesso da queste parti e nei borghi alpini in genere, il forno comunitario. A pochi passi la chiesa, in questo caso la cappella di S.Rocco, “gemella” di quella campestre di S.Barnaba, là nei pascoli; intorno le abitazioni in pietra e legno. La comunità era tutta qui e con lo spopolamento del dopoguerra si è dissolta, come in gran parte degli altri borghi alpini. Ma uno zoccolo duro di resistenti, figli e nipoti di chi ha imparato a scrivere e far di conto proprio su quei banchi nei primi del ‘900, non ha mai permesso che venisse tagliato completamente il cordone ombelicale con le baite dei padri e da alcuni anni Soubras, a quota 1488 metri, raggiunta soltanto dalla strada carrozzabile che sale da Oulx e che dopo Pierremenaud è orfana dell’asfalto o da una pià disagevole strada che si inerpica da Amazas, vive una seconda primavera. C’è che ha ristrutturato la baita, chi si appresta a farlo, chi ci ha impiantato un’azienda agricola, chi abbellisce il borgo con sculture e vasi di gerani, chi ha restaurato gli arredi sacri della cappelle, chi ancora ci pianta, come prima della guerra, le patate. In estate, a S.Rocco, si fa una bella festa campestre e per trovare due soldi necessari alla manutenzione del borgo i volontari si sono dati da fare e anche quest’anno si potrà acquistare il calendario, con le belle immagini di Soubras scattate dal fotografo Federico Milesi...

Su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020