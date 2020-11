S.Antonino, armadietti per gli zaini alla scuola media: l’ultimo di tanti lavori

Sono arrivati nei giorni scorsi alla scuola secondaria di primo grado i nuovi armadietti per sistemare gli zaini dei ragazzi, intervento che l’Istituto comprensivo Centopassi aveva richiesto al Comune di Sant’Antonino come norma di sicurezza anti-Covid. In totale sono stati acquistati 160 elementi a servizio degli studenti, per una somma di circa 12mila euro: «Sperando che quest’emergenza sanitaria finalmente finisca - osserva la sindaca Susanna Preacco - facciamo i nostri auguri ad allievi e studenti affinché il loro impegno non venga meno. Gli armadietti colorati portino un po’ di allegria in queste giornate certamente non facili». Nella lista delle spese per l’adeguamento delle scuole alle norme anti-Covid, troviamo anche 2mila 300 euro...

su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020