S.Antonino, va in fiamme un tettoia: è cortocircuito?

Potrebbe essere stato un improvviso cortocircuito a scatenare l’incendio che domenica 1° novembre, intorno alle 18,30, ha distrutto una tettoia utilizzata come deposito per attrezzi sul Lungodora di viale XXV Aprile, all’interno del cortile dell’ultimo palazzo prima del confine con Vaie, lungo la nuova circonvallazione. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, a cui non sono sfuggite le fiamme divampate nell’angolo del cortile ben visibile anche dalla strada, e la moglie del proprietario, che se n’è accorta per puro caso mentre la coppia si trovava in casa: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari...

su Luna Nuova di martedì 3 novembre 2020