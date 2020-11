E il Comune di Vaie sale sull’auto elettrica

Colonnine di ricarica che spuntano come funghi e una vettura di servizio nuova di pacca. Il Comune di Vaie si dà all’elettrico ed è probabilmente il primo, in valle di Susa, a scegliere questa strada per il suo parco automezzi. La Renault Zoe è arrivata in municipio mercoledì ed è ora a disposizione di polizia locale, uffici e amministratori comunali: l’ente l’ha acquistata partecipando ad un bando della Regione Piemonte sulla mobilità sostenibile pubblicato ad inizio 2020. Il requisito era quello di rottamare un’auto per fare posto ad un mezzo elettrico: così ha fatto il Comune di Vaie, che non avendo mezzi da mandare in demolizione si è intestato una vettura che aveva dovuto sequestrare nei mesi scorsi. Un metodo “creativo” e del tutto legale per portare...

su Luna Nuova di venerdì 6 novembre 2020