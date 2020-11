"Porte aperte alla mela" annullato causa Covid

L’evento è stato annullato, fermo restando la possibilità di recarsi autonomamente presso le varie aziende agricole (qualora aperte) per compiere acquisti. A seguito del nuovo Dpcm anti-Covid varato dal governo, che da oggi pone il Piemonte in “zona rossa” con il relativo lockdown, il Comune di Caprie si è visto costretto ad annullare “Porte aperte alla mela”, l’iniziativa pensata nelle scorse settimane per offrire un evento alternativo nella giornata in cui, domenica 8 novembre, avrebbe dovuto svolgersi “La mela e dintorni”. La proposta prevedeva un percorso itinerante dalle 9 alle 18 alla scoperta delle aziende produttrici della...

su Luna Nuova di venerdì 6 novembre 2020