San Didero-Exilles: Emma, 100 anni in barba al Covid

Anziani a rischio Covid, anziani positivi in massa nelle rsa, anche quelle che avevano passato indenni la prima ondata del virus. Ma anche anziani che resistono, in barba all’emergenza e alla malattia. È il caso di Emma Abbà, che mercoledì ha festeggiato il suo secolo di vita. E per questa invidiabile ricorrenza ha avuto l’onore di essere omaggiata addirittura da due sindaci, Sergio Lampo, di San Didero, il paese dove vive ormai da una quarantina d’anni, e Michelangelo Castellano, primo cittadino di Exilles, perchè Emma, così si può indovinare dal cognome, è originaria della montagna exillese, in particolare della frazione Cels...

Su Luna Nuova di venerdì 6 novembre 2020