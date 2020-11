Vaccinazioni di massa al centro polivalente

Una delle variabili incontrollabili e per questo più temute di quello che si prospetta come uno degli inverni più bui degli ultimi anni sotto il profilo sanitario è l’interazione fra influenza stagionale e Covid. Sintomi per certi simili che rendono difficile la diagnosi, soprattutto se si pensa che molte volte in questo periodo di emergenza viene fatta per telefono, e la sovrapposizione delle segnalazioni sono la spada di Damocle dei prossimi mesi. Così quest’anno riveste un’importanza rilevante e particolare la campagna vaccinale. E Bussoleno in questo senso ha tracciato la strada, a partire da martedì, mettendo a disposizione medici, infermieri e un luogo ampio e areato come il PalaConti di via Walter Fontan per vaccinare in sicurezza le categorie più a rischio, in primis gli anziani...

Su Luna Nuova di venerdì 6 novembre 2020