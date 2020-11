Vaie, presto un tavolo per l'Alcar al ministero dello sviluppo economico

Il ministero dello sviluppo economico convocherà a breve un tavolo per provare a districare la difficile vertenza Alcar Industrie: lo hanno annunciato ieri in un comunicato congiunto i prefetti di Torino e Lecce, Claudio Palomba e Maria Rosa Trio, al termine dell’incontro che si è tenuto in videoconferenza con la sottosegretaria al Mise, Alessandra Todde. Intanto martedì 3 novembre l’arcivescovo Cesare Nosiglia, amministratore apostolico della diocesi di Susa, ha voluto esprimere concretamente la sua solidarietà e vicinanza ai lavoratori Alcar, incontrando di persona una delegazione delle maestranze presso la curia vescovile di Susa: erano presenti Rocco Cutrì, membro della segreteria provinciale Fim-Cisl, e i delegati rsu Totò Rabito, Giuseppe Paolella...

su Luna Nuova di venerdì 6 novembre 2020