Avigliana, l’affido in famiglia: «Un aiuto cheti cambia la vita»

Gli educatori di Casa Base di Avigliana cercano famiglie affidatarie per i propri assistiti. «Mai come in questi tempi così incerti, siamo oggi tutti portati a riflettere sul valore della parola “casa”. Nido, riparo, luogo di sosta e cura - dice la referente del progetto Daniela Pastore - Per i più giovani e non solo, “casa” è soprattutto famiglia. Un pensiero che guarda oltre ogni difficoltà per chi, come noi di Casa Base, lavora da sempre per ricostruire il futuro di bambini e ragazzi in uscita da situazioni di difficoltà...

Su Luna Nuova di martedì 10 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!