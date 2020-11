Giaveno, i video di scuole e associazioni conto la violenza di genere

Ormai da anni l’amministrazione comunale giavenese aderisce alla “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” proponendo un ricco calendario di attività e incontri. Quest’anno per ovvi motivi non sarà possibile sviluppare iniziative che vedano il radunarsi di molte persone, come accaduto negli anni passati. Ciò nonostante, l’amministrazione vuole mantenere alta l’attenzione sul fenomeno della violenza di genere trasferendo le proposte sulla rete, affidando-sfidando scuole e associazioni a realizzare brevi video a tema che verranno poi pubblicati suo canali social del Comune assieme a quelli dalle residenze per anziani e dalla Città metropolitana...

