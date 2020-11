Villarfocchiardo ancora nel mirino dei topi d'appartamento

Tornano a colpire i topi d’appartamento, appena prima della chiusura quasi totale della “Zona rossa”, quando con la quasi totalità della gente in casa sarà più difficile mettere a segno i furti, come aveva anche dimostrato il primo lockdown primaverile. Lo hanno fatto nella serata di giovedì, poco dopo l’imbrunire, come da ormai consolidato copione. La zona scelta è quella di via Umberto I, proprio davanti alla rotonda della Posta nuova, in pieno centro paese. Obiettivo dei ladri una costruzione a tre piani, con altrettanti alloggi, tutti saccheggiati orientativamente tra le 17 e le 18,30...

Su Luna Nuova di martedì 10 novembre 2020