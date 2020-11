Avigliana, Guardia medica denunciata: «Non mi ha visitata»

È finita con una denuncia per omissione di soccorso la disavventura capitata a Irene Giardino, 49enne aviglianese che venerdì scorso si è procurata una lesione ad un piede mentre scendeva dalla sua auto al ritorno a casa. «Sul momento ho pensato ad una semplice contusione, poi sabato pomeriggio vedendo il piede gonfio e un brutto ematoma, sono andata alla guardia medica dell’ex ospedale - racconta la donna - Lì, la guardia medica, una donna, dalla finestra mi ha chiesto di mostrarle il piede. Cosa che ho fatto, sebbene mi sia sembrato strano che non volesse visitarmi. La dottoressa mi ha detto di mettere una pomata e fasciare il piede. Io stavo sul marciapiedi, lei alla finestra. Non ha neanche voluto i miei dati. È non c’erano altri pazienti, solo i sanitari della croce rossa che lavavano un’ambulanza»...

Su Luna Nuova di venerdì 13 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!