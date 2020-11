Basta plastica in montagna, parte la campagna ambientale

“Alp-Stop Alps becoming plastic mountains” (Impediamo che le Alpi diventino montagne di plastica) è tra i sei progetti finanziati da European outdoor conservation association in tutto il mondo: è l’unico fra quelli italiani e ha sbaragliato la concorrenza di 180 altri progetti. Tra i sostenitori anche quattro rifugi alpini piemontesi: sono il “Guido Muzio” di Ceresole Reale, “Les Montagnards” a Balme, il “Selleries” in val Chisone, il “Pagarì” in valle Gesso...

Su Luna Nuova di venerdì 13 novembre 2020