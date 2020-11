Caprie: la Via Ferrata sarà presto rifatta con i fondi del Gal

La Via Ferrata di Caprie verrà presto completamente rifatta: il Comune è pronto ad effettuare la gara d’appalto che conta di aggiudicare entro la fine dell’anno, in modo da poter realizzare i lavori nei primi mesi del 2021 e riaprire la parete agli scalatori nella primavera del prossimo anno. L’intervento sarà possibile grazie ad un finanziamento di 90mila euro che la giunta Torasso è riuscita ad ottenere partecipando ad un bando del Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, società consortile basata su un partenariato pubblico-privato di cui Caprie è l’unico comune valsusino a far parte insieme a Rubiana, che vi aderisce in quanto membro dell’Unione montana Alpi Graie: l’operazione prevede un cofinanziamento di 13mila euro a carico delle casse comunali...

su Luna Nuova di venerdì 13 novembre 2020