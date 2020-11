Caprie, rio Calcinera: in arrivo i fondi statali per il progetto

Bocciato l’anno scorso, stavolta il tentativo per il rio Calcinera è andato a buon fine: il Comune di Caprie ha infatti ottenuto un contributo statale di circa 30mila euro per la progettazione della messa in sicurezza del torrente, tramite l’esecuzione di alcuni importanti interventi di regimazione delle acque e la creazione di un’area di laminazione propedeutica a favorire il recupero del centro storico di Novaretto, a monte di piazza del Popolo. Un’opera per la quale l’amministrazione comunale si era già fatta avanti lo scorso autunno, presentando una domanda di finanziamento per accedere ai contributi della legge 205 del 27 dicembre 2017: oltre al rio Calcinera, la richiesta includeva, per un importo complessivo di 100mila euro, anche l’adeguamento...

su Luna Nuova di venerdì 13 novembre 2020