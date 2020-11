Retromarcia di Cavargna: «I fumi dei castagneti non inquinano»

Continua a far discutere la deroga di 15 giorni concessa dai Comuni della fascia castanicola, Villarfocchiardo, San Giorio, Bussoleno e Mattie, al divieto di abbruciamento dei residui vegetali attivo dallo scorso 1° novembre. A schierarsi in maniera netta contro questa concessione prevista dalla Regione e attuata dai quattro comuni, era stata Pro Natura Piemonte. Una presa di posizione netta, però soltanto formalmente, perchè al suo interno l’associazione ha maturato in questi giorni alcuni mal di pancia non indifferenti, soprattutto nella sua componente valsusina. Se ne fa portavoce il presidente Mario Cavargna, bussolenese, che pure quell’esposto inviato alla Regione e all’Arpa lo aveva firmato...

Su Luna Nuova di venerdì 13 novembre 2020