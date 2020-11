Avigliana, visibilità social per il commercio

Prosegue il progetto di promozione delle attività commerciali di vicinato “Scegli Avigliana”. «In questo difficile momento di secondo lockdown proprio i negozi al dettaglio e i pubblici esercizi sono nuovamente messi alla prova. L’iniziativa dell’amministrazione comunale avviata un anno fa fornirà quindi gratuitamente al commercio aviglianese proposte, strumenti e materiali per rimanere in contatto con i loro clienti e concittadini in un periodo economicamente molto importante come quello prenatalizio», spiega l’amministrazione in una nota...

Su Luna Nuova di martedì 17 novembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!