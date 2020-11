Coazze, una petizione per salvare la banca

l’opposizione consiliare della lista civica “Coazze Bene Comune” lancia una petizione indirizzata ai vertici della Unicredit e all’Uncem per “salvare” alcuni servizi bancari. La raccolta firme è stata organizzata «A seguito della decisione assunta con modalità unilaterale da Unicredit di chiudere ogni attività di cassa presso la filiale nel Comune di Coazze, unica banca presente sul territorio, sostituendo il servizio con il solo utilizzo di bancomat e con un’attività di sportello su prenotazione, che ci segnalano funzioni solo da ascolto e non per attività di soluzioni richieste», si legge nella lettera di accompagnamento formata dai consiglieri Ilaria Ferraris, Maria Grazia Gerbi, Carlo Pallard e Dino Tessa...

Su Luna Nuova di martedì 17 novembre 2020

