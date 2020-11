S.Antonino, marciapiede sulla statale 25: cantiere da 150mila euro

Se ne parla da anni e stavolta, superate le pastoie burocratiche, i lavori sono finalmente partiti: ha preso il via la scorsa settimana il cantiere per la costruzione del nuovo tratto di marciapiede lungo la statale 25 del Moncenisio, sul lato destro in direzione Avigliana. Il nuovo camminamento, che avrà una larghezza media di 2,50 metri, si snoderà dall’incrocio con via Abegg, all’altezza dell’ufficio postale, fino all’intersezione con strada della Cooperativa: il costo ammonta a circa 150mila euro, finanziati attraverso l’avanzo di amministrazione. I lavori sono stati affidati alla ditta Valsangone Asfalti srl. «Ci è voluto quasi un anno...

su Luna Nuova di martedì 17 novembre 2020