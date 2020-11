Tav: mercoledì l'incontro tra l'Unione montana e la ministra De Micheli

Si svolgerà mercoledì 18 novembre, a un anno dalla prima richiesta inviata al governo dagli amministratori locali, l'incontro fra il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i sindaci dell'Unione montana Valle Susa per discutere della questione Tav. Il faccia a faccia, convocato dal ministero, si terrà in videoconferenza: «I comuni - spiega in una nota il presidente dell'Unione montana Pacifico Banchieri - porteranno all'attenzione della ministra Paola De Micheli e del governo tutte le criticità in essere del progetto e chiederanno di aprire un tavolo di confronto per affrontare le varie questioni inerenti la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione. Alla videoconferenza parteciperanno anche i tecnici dell'Unione montana».