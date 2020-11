Avigliana, stamattina la ‘Festa dell’albero’ in diretta dal parco

Torna la “Festa dell’albero”, oggi dalle 10 in collegamento via Zoom dal parco Alveare Verde di Avigliana. Il Comune da oltre vent’anni celebra la “Giornata nazionale degli alberi”, istituita nel 2013 come momento di sensibilizzazione per valorizzare l’importanza degli alberi, per la vita dell’uomo e per l’ambiente. In questa giornata si ricorda il ruolo fondamentale dei boschi e delle foreste nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

Quest’anno l’appuntamento è il 20 novembre alle 10 con collegamento via Zoom dal parco Alveare Verde alla presenza del sindaco Andrea Archinà, della vicesindaco e assessore all’istruzione Paola Babbini, dell’assessore ai lavori pubblici Andrea Remoto.

Intervengono Sergio Ferraro, presidente Asproflor; Alberto Testa, presidente Fondazione Albero Gemello; Alberto Peyron, agronomo; Renzo Motta, docente universitario di scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università di Tornio; Roberto Colombero, presidente Uncem Piemonte. Coordina l’incontro Marco Bussone, presidente nazionale Uncem.

Su Luna Nuova di venerdì 20 novembre 2020

