Bardonecchia: pit-stop in auto per bimbi e genitori, solo 4 positivi

di CLAUDIO ROVERE

Sono 68 i tamponi rapidi effettuati nel corso del pit-stop straordinario al Palazzo delle Feste nel pomeriggio di martedì e riservato ai bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, oltre che ai loro genitori. Tra di loro soltanto quattro sono state le positività, che sono state subito sottoposte all’altro tampone, quello molecolare, ed adesso attendono i risultati definitivi dalla quarantena. Il pit-stop in auto era stato deciso dall’amministrazione comunale e dalla Croce Rossa di Bardonecchia, con l’avallo dell’Asl, per monitorare la situazione nelle scuole dopo i 34 positivi fra bambini e genitori nella scuola dell’infanzia paritaria Monsignor Bellando riscontrati prima dello scorso weekend.

«Il risultato ci tranquillizza un po’ - spiega il sindaco Francesco Avato - lo scopo della campagna dei tamponi rapidi era proprio quello di individuare e isolare eventuali focolai e così è stato». Anche nella mattinata di mercoledì, quando è continuato il monitoraggio che va ormai avanti da tre settimane, i risultati sono stati in linea con il trend di martedì, 4 posititività su 67 tamponi rapidi. Frattanto le due classi della scuola primaria sono tornate a far lezione in presenza, mentre per le tre sezioni della scuola dell’infanzia ancora a casa si parla di un ritorno scaglionato il 23 e il 30 novembre.

Su Luna nuova di venerdì 20 novembre 2020