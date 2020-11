Borgone, alimentari di via Abegg: dopo 43 anni Arianna passa la mano

Dopo quasi 43 anni di attività, Arianna Pelissero si avvia alla meritata pensione e si lascia per sempre alle spalle il suo “Compro Qui”, il piccolo supermercato di via Abegg 9 che gestiva insieme alla figlia Ombretta Barella, entrata in negozio nel 1995. Sabato 14 novembre è stato l’ultimo giorno di una lunga storia iniziata il 13 febbraio 1978 a San Giorio, nel punto vendita di via Carlo Carli 39, prima di mettere radici a Borgone a partire dal 31 agosto 1981. «Lascio con un pizzico di malinconia, portando con me le tante soddisfazioni che l’attività mi ha dato, insieme ai momenti di difficoltà che comunque non sono mancati - commenta...

su Luna Nuova di venerdì 20 novembre 2020