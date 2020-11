Inglese, ma soltanto per eludere il Fisco

Ha residenza e business all’estero ma vive abitualmente in Italia. Per questo è stato denunciato un manager dell’alta valle e gli sono stati sequestrati conti correnti, immobili, terreni e auto di lusso per oltre tre milioni di euro. La Guardia di finanza di Torino ha scoperto, dopo un lungo lavoro di investigazione, che un manager sessantenne, di origini piemontesi, ha dichiarato, per anni, di risiedere nel Regno Unito, ma solo formalmente, visto che, di fatto, vive abitualmente in alta val di Susa...

Su Luna Nuova di venerdì 20 novembre 2020