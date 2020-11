Rifugiati e lavoro: la Cooperativa Amico premiata dall’Unhcr

La costruzione di una società più inclusiva passa anche e soprattutto attraverso il lavoro. La cooperativa sociale Amico lo fa da sempre: un impegno che ora è stato riconosciuto ufficialmente niente meno che dall’Unhcr Italia, agenzia dell’Onu per i rifugiati, che nei giorni scorsi le ha conferito il premio “We Welcome” per l’anno 2019. La motivazione, si legge, risiede nel «rilevante impegno dimostrato nella promozione di interventi specifici per l’inserimento lavorativo dei rifugiati». Un premio simbolico che per la sua natura non prevede riconoscimenti materiali o in denaro, ma che assume un grande valore dal punto di vista etico e sociale: con l’assegnazione dei due loghi di qualità, l’Unhcr ha voluto certificare il contributo delle aziende e degli enti vincitori...

su Luna Nuova di venerdì 20 novembre 2020