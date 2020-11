S.Didero: sabato il presidio statico No Tav contro l’autoporto

“Giù le mani dalla nostra salute, giù le mani dalla nostra terra”: sono le parole d’ordine scelte dal movimento No Tav per l’appuntamento in programma domani, sabato 21 novembre, alle 14 al presidio No Tav di San Didero in località Baraccone, lungo la statale 25, all’imbocco dell’area dove dovrà essere trasferito l’autoporto di Susa-Traduerivi per fare posto ai cantieri della Torino-Lione. I No Tav daranno vita ad un presidio statico e distanziato come concordato con le forze dell’ordine, che consentiranno lo svolgimento dell’iniziativa nel rispetto delle normative anti-Covid: proprio perché lo svolgimento dell’iniziativa è stato comunicato preventivamente ai carabinieri, anche i residenti fuori comune potranno raggiungere senza problemi San Didero...

su Luna Nuova di venerdì 20 novembre 2020