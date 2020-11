Susa si accende per scacciare la paura del Covid

di CLAUDIO ROVERE

La città di Adelaide non si arrende al Covid, che pur l’ha toccata pesantemente, e si mette in luce con l’amministrazione comunale che ha deciso di investire nell’illuminazione artistica come strumento di valorizzazione del centro città nel suo complesso. «Un progetto, già iniziato durante l’estate, di illuminazione artistica per offrire i nostri monumenti sotto una luce diversa - spiega il sindaco Piero Genovese - L’iniziativa rientra in un ampio intervento di miglioramento dell’arredo urbano che prevede di dotare la Città di impianti di illuminazione e videoproiezione architetturali che faranno risplendere alcuni gioielli segusini. La cattedrale di S.Giusto, la chiesa del Ponte, l’Arco di Augusto, Porta Savoia saranno infatti da fotografia. Parallelamente si sta lavorando al piano colore che intende uniformare l’arredo urbano che stiamo rimettendo in ordine e riverniciando con un elegante grigio antracite».

«Sull’onda del grande successo delle luci sceniche che hanno “acceso” Susa durante l’estate, sebbene quello del 2020 sarà un Natale “particolare” abbiamo deciso di confermare l’investimento sul futuro e di iniziare un radicale cambiamento anche delle illuminazioni natalizie del centro commerciale naturale segusino - aggiunge il vicesindaco e assessore al turismo Giorgio Montabone - Inizieremo quest’anno da via Roma, la principale arteria commerciale della nostra città, che si presenterà a festa e vedrà l’installazione di decine di proiettori led e archiLed capaci di creare illuminazioni attraenti e accattivanti. Ciò permetterrà inoltre di installare e cambiare luminarie anche nelle altre zone. Intanto insieme ad Ascom e Pro Susa stiamo sviluppando progetti che speriamo possano contribuire a dare piccoli aiuti ai nostri commercianti e artigiani».

Su Luna Nuova di venerdì 20 novembre 2020