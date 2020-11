Vaie: addio a Maritano, doppio oro Fidas e tanto impegno sociale

Due medaglie d’oro come donatore di sangue, un decennio di attività nella Pro Vaie e tante altre associazioni a cui ha dedicato il suo impegno sociale. Questo era Pier Guido Maritano, scomparso mercoledì 11 novembre all’età di 85 anni: se n’è andato dopo un breve periodo di malattia, culminato a inizio novembre nel ricovero presso l’ospedale di Susa e poi di Rivoli, da cui purtroppo non è più uscito. Non solo: le restrizioni anti-Covid hanno impedito ai suoi famigliari, pur tenuti costantemente informati sulle sue condizioni dal personale sanitario, di poterlo vedere un’ultima volta. Uno degli aspetti più struggenti del periodo di emergenza sanitaria. Anche il funerale, officiato venerdì 13 dal parroco don Roberto Bertolo nella chiesa...

su Luna Nuova di venerdì 20 novembre 2020