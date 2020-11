Avis, banda e Pian dell'Orso: addio a Giulio Chiaberto

Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali di Giulio Chiaberto, scomparso nella notte fra sabato e domenica all’età di 88 anni. Chiaberto era una delle figure più note della comunità villarfocchiardese, avendo gravitato per tutta la vita nell’associazionismo. Il suo trombone ha accompagnato marce e brani più impegnativi della Società filarmonica villarfocchiardese per 70 anni, mentre eguale impegno he messo anche nella locale sezione Avis, in cui ha ottenuto la medaglia d’oro per le 50 donazioni e che ha anche guidato in qualità di presidente per alcuni anni, dopo lo storico Bruno Putatti e prima del più giovane Franco Versino. Ma una delle attività per cui verrà ricordato è quella di priore del simbolo religioso più celebre della montagna villarfocchiardese, la cappella di Pian dell’Orso. Lo ha fatto ininterrottamente per 50 anni, organizzando e svolgendo lavori di manutenzione, contribuendo tutti gli anni, la prima domenica di agosto, all’organizzazione della festa della Madonna della Neve. Per poi passare, nel 2005, il testimone al nipote più grande, Samuele, che ricopre l’incarico tutt’oggi...

Su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020