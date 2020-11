Bellone, Vercellino, Dotti: a Condove-Caprie il 2020 si porta via tre pilastri Fidas

Per la Fidas di Condove-Caprie il 2020 è stato un anno duro, come per tutti, ma ancora di più per la perdita di tre soci donatori che, con modi e ruoli diversi, hanno fatto la storia del gruppo: a gennaio se n’è andato Giuseppe “Peppino” Dotti, scomparso all’età di 79 anni, durante l’estate è toccato a Feruccio Vercellino (76 anni) e infine la scorsa settimana ad Ilvo Bellone (84). Consigliere della sezione fino al 2015, Bellone è stato alfiere del gruppo, terza medaglia d’oro nonché medaglia Re Rebaudengo, la massima onorificenza dell’associazione che viene consegnata ai donatori che hanno svolto con particolare merito opere volte alla propaganda del dono del sangue. Aveva lavorato attivamente alla realizzazione del monumento dei donatori a Condove...

su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020