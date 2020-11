Giaveno, il gran cuore di Emiliana e Giuseppe

di DANIELE FENOGLIO

I giavenesi Giuseppe Stavarengo (classe ’41) e Emiliana Fiandra (classe ’31) sono un bell’esempio: alla loro età avrebbero tutto il diritto di lasciare che sia la comunità a prendersi cura di loro. Invece sono loro che si preoccupano della loro città.

Lo hanno fatto un paio di settimane fa con una bella donazione affidata al Comune a alle associazione locali per contribuire in modo “importante” alla spesa solidale e all’acquisto dei test rapidi per rilevare gli anticorpi del Sars Cov 2.

Proprio la malattia di questo 2020 è tra i motori che li hanno spinti a questa decisione. Lo ha raccontato il sindaco Carlo Giacone nella lettera di ringraziamento a questi due giavenesi benemeriti. «Giuseppe ed Emiliana dopo cinquant’anni di vita insieme, sono stati costretti a non vedersi per quaranta giorni - ha raccontato Giacone - Il Covid ha fatto irruzione nella storia di un amore fortissimo, in due vite che hanno affrontato tante difficoltà. Giuseppe e Emiliana si sono sposati contro tutti, nel 1969, entrambi impiegati alla Reale Mutua di Torino, lei più grande di dieci anni. Da allora non si sono più separati e li ricordo con affetto alla cerimonia di S.Valentino per gli anniversari di matrimonio: 50 anni insieme, lui mi dice commosso “è stato il giorno più bello della mia vita”».

Poi il primo cittadino ricorda che «Giuseppe ne ha passate tante. Nel 1943 a soli due anni affrontò il viaggio dall’Etiopia, dov’era nato, in Italia sulla “nave bianca” Vulcania. Un battello della Croce rossa su cui gli inglesi avevano stipato donne e bambini, cacciandoli dall’Africa. Una nave piena di malattie e pidocchi, attaccata dai cannoni in mare nonostante le insegne di pace. Seppe soltanto anni dopo che il papà era morto. La mamma quindi dovette crescere tutti e tre i figli da sola. Sbarcati a Taranto, risalirono lo Stivale con mezzi di fortuna».

Poi dice di Emiliana «ha la sua età e più di un acciacco. Diverse settimane fa, è caduta in casa e ha subito un trauma cranico, per il quale l’hanno ricoverata in ospedale, dove purtroppo ha contratto il virus. Il suo corpo però è forte, ne ha viste tante, compresa la Seconda Guerra Mondiale, e resiste. Dovrebbero studiare il Dna dei nostri grandi anziani».

Segue la trafila “subita” da molti altri in queste circostanze: «Per quaranta giorni Emiliana viene spostata in diversi reparti. Lei non riesce a parlare da sola e Giuseppe non può vederla, nemmeno chiamarla, non può confortarla. Pensate cosa significa. Immaginatelo a casa da solo, a temere il peggio. Immaginate anche lei, senza la voce amica e amata di lui».

Poi il ritorno in città: «Poche settimane fa è stata trasferita al reparto Covid del Cavs di Giaveno e quando Giuseppe me lo ha raccontato, grazie allo splendido personale del nostro polo sanitario, in particolare alla caposala Marinella Garbuglia, siamo riusciti ad organizzare un paio di videochiamate, a distanza di una decina di giorni - rivela il sindaco - La vede, non è in grandissima forma, ma è viva e le può parlare. Attraverso lo schermo vede il suo viso, il viso della sua Emiliana e con la sua voce cerca di esserle vicino, cerca di rincuorarla e le chiede di tornare a casa. Ora Emiliana è a casa e il recupero non sarà facile. Ma questa è una coppia forte, più forte di mille ostacoli che le sono capitati nella vita».

Una vicenda che li ha segnati e spinti al gesto benefico. «Sono una coppia sempre molto generosa, amante della vita e del bene. Sono molto legati alla città che li ha accolti e ricambiano il bene ricevuto. Anche quest’ultimo piccolo gesto della videochiamata - aggiunge Giacone - Grazie a Giuseppe e a Emiliana la Caritas può distribuire cibo e aiuti a chi ne ha più bisogno in questo momento di difficoltà. Grazie anche al loro sostegno, che integra lo stanziamento del Comune, si possono eseguire i tamponi rapidi. Questa coppia che ha scelto Giaveno ci insegna che anche nei momenti più difficili e tristi, può bastare poco per cambiare la vita a qualcuno. La cura, il sostegno, l’aiuto, magari una voce amica, fanno la differenza. Abbiamo bisogno di imparare tanto dai nostri anziani e dalle loro storie. Abbiamo il dovere di star loro vicino, proteggerli e curarli - conclude Giacone - Grazie Emiliana, grazie Giuseppe, siete delle persone meravigliose, con un grande cuore e una grande umanità. Tutta la comunità giavenese vi ringrazia con grande affetto».

Su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020

