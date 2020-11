Natale a misura di bambino con “Un gioco per tutti”

di CLAUDIO ROVERE

Fondo Don Piardi e l’associazione I Fiori del Mandorlo in collaborazione e con il patrocinio di Città di Susa lanciano l’operazione sociale “Un gioco per tutti”. Il progetto punta ad offrire alle famiglie in difficoltà della città di Adelaide, pacchi alimentari con doni per i più piccoli per il Natale. «È un onore collaborare e condividere iniziative con altre associazioni, soprattutto in questo momento storico dove ci si sente un po’ inutili e un po’ soli - sintetizzano dal Fondo Don Piardi e da I Fiori del Mondorlo - Il nostro abbraccio virtuale (e quando sarà possibile reale) va a tutte le persone che soffrono, che sono in difficoltà seppur silenziosamente. Come per il Progetto degli zaini di settembre, l’intento è quello di aggiungere una goccia di fiducia e di gioia a tanti bimbi e a famiglie in difficoltà».

Sarà la Caritas di Susa ad occuparsi della distribuzione dei doni con il pacco alimentare. «Anche quest’anno arriverà il Natale e sicuramente sarà diverso da tutti gli altri - aggiunge Cinzia Valerio, assessore alle politiche sociali - Stiamo facendo tanti sacrifici per riuscire a non abbatterci in questo difficile momento, sperando di tornare presto alla normalità. I bambini stanno pagando un prezzo molto alto e alcuni di loro ancora di più. Iniziative come questa ci aiutano ad essere vicini proprio a chi vive accanto a noi e che magari in silenzio vive situazioni di grande difficoltà. Conservare per loro la magia del Natale è un dovere di tutti noi. Grazie all’associazione Don Piardi e ai Fiori del Mandorlo che con questa bella iniziativa regaleranno un dono ai nostri bambini. La solidarietà va sempre premiata e in periodi come questi la dedizione e il pensiero dei nostri volontari vanno ancora di più sostenuti e accompagnati. Arriverà il Natale e grazie a loro per molti bambini sarà più gioioso e un po’ meno triste».

Su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020