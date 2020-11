No Tav: un 8 dicembre ‘statico’ all’autoporto di S.Didero

L’idea di ricordare l’8 dicembre No Tav a San Didero rimane intatta, Covid permettendo. A meno che la situazione epidemiologica non imponga nuove e più stringenti limitazioni, ma al momento anche in Piemonte il quadro è in via di miglioramento, il movimento No Tav è fermamente intenzionato ad organizzare un momento di protesta in località Baraccone contro il trasferimento dell’autoporto di Susa, anche perché ormai i tempi stringono: la gara per l’allestimento delle opere di difesa del futuro cantiere, che costeranno ben 5 milioni 156mila 953 euro a fronte di un intervento che nel suo complesso vale circa 50 milioni, è già stato pubblicato e dunque non è escluso che ad inizio anno possano partire i primi lavori per le recinzioni...

su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020