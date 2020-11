Respiraire ad Avigliana: l'azienda che lotta contro le apnee notturne

La valle ospita tante realtà produttive, piccole o grandi, che nel loro settore sono state capaci di ritagliarsi uno spazio di tutto riguardo. È il caso della Respiraire di Avigliana guidata da Renata Enriù, almesina di 53 anni, azienda specializzata nella commercializzazione e gestione dei dispositivi medici utilizzati nella diagnosi e nella cura dei disturbi del sonno, dovuti in particolare alle apnee notturne. In questa nicchia della medicina, Respiraire si è ricavata un ruolo da protagonista e leader nell’innovazione a livello nazionale, con circa 8mila persone che utilizzano i dispositivi distribuiti dalla società di via Gandhi 5.

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno è una delle principali, se non la principale, causa del cattivo sonno e può avere conseguenze molto serie sulla salute del corpo e della mente...

