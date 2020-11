Rubiana: tutti negativi al primo round di test antigenici in piazza Roma

di MARCO GIAVELLI

Zero positivi su 13 tamponi rapidi eseguiti: è iniziata nel migliore dei modi la campagna di test antigenici a Rubiana, dove il Comune ha aderito al progetto “Valli Sicure” della Croce Rossa per tracciare e contenere la diffusione del Sars-Cov2. La prima giornata di screening si è svolta sabato 21 novembre dalle 9 alle 12 nei pressi del porticato di piazza Roma a bordo del punto mobile della Cri, con l’assistenza del personale infermieristico specializzato. Il Comune sostiene il progetto con un contributo di 3mila 500 euro che consentirà di sottoporsi gratuitamente il test a tutti coloro che, sfebbrati, presentano sintomi leggeri riconducibili al Covid-19, oppure ai soggetti asintomatici che hanno avuto un contatto con persone risultate positive: tra questi figurano gli anziani in età compresa fra gli 80 e gli 85 anni compiuti, tutti i commercianti con esercizi sul territorio, i dipendenti comunali, tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e di quella primaria insieme ai loro insegnanti. Tutte queste fasce più esposte al rischio di contagio possono prenotare l’appuntamento telefonando in municipio allo 011/ 9358923 entro le 12 del venerdì precedente il test. Per tutti gli altri, sempre che, sfebbrati, presentino sintomi leggeri, oppure asintomatici venuti a contatto con soggetti positivi, è possibile effettuare il test al costo di 30 euro contattando la Croce Rossa al 335/ 7561001. La campagna proseguirà tutti i sabati mattina fino a Natale, stesso luogo e stessi orari.

su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020