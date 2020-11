S.Ambrogio, al via i tamponi rapidi: un positivo su 25

di MARCO GIAVELLI

Un solo caso positivo su 25 tamponi rapidi eseguiti: è un bilancio che potremmo definire “ampiamente negativo”, in senso buono, quello della prima giornata di screening che si è svolta sabato 21 novembre alla stazione ferroviaria. Sant’Ambrogio, dopo Villardora e insieme a Rubiana, è il secondo comune della bassa valle di Susa dove ha preso il via l’iniziativa promossa dalla Croce Rossa in accordo con le amministrazioni comunali che hanno deciso di aderire, per tracciare il più possibile la presenza del Sars-Cov2 e cercare, quindi, di contenere la diffusione dell’epidemia. Per fare questo, il Comune ha investito circa 5mila euro, consentendo ad alcune fasce di popolazione più esposte al rischio contagio di svolgere il test antigenico in forma gratuita per una solta volta, fino all’esaurimento fondi stanziati.

Al pomeriggio era presente anche il vicesindaco Silvano Barella, che ha potuto toccare con mano l’ordinato svolgimento dell’iniziativa. A Sant’Ambrogio, per altro, la situazione è in via di miglioramento rispetto alle scorse settimane, quando i casi positivi avevano oltrepassato quota 60: secondo i dati della mappa Covid della Regione Piemonte aggiornati a domenica, ora sono scesi a 39. «È andata molto bene - afferma la sindaca Antonella Falchero, anche lei positiva al Covid-19 come le è stato confermato dal tampone molecolare svolto nel week-end all’ospedale San Luigi di Orbassano, senza code e con esito consegnato in un solo giorno - la disponibilità della Croce Rossa per questo tipo di servizio è davvero preziosa, un valore aggiunto per tutta la comunità perché permette a tutte le persone preoccupate per il loro stato di salute di effettuare un primo importante screening in modo veloce: io stessa ho riscontrato la mia positività al virus tramite il test antigenico e questo mi ha permesso di mettermi subito in isolamento, proteggendo dal rischio di contagio le persone con cui ho contatti più frequenti. Purtroppo sono ancora positiva ma sto molto meglio: ho riacquistato gusto e olfatto e non ho più particolari dolori, sperando che arrivi presto la negatività».

La campagna proseguirà sempre al sabato pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30 presso i locali della stazione ferroviaria. Ricordiamo che possono sottoporsi al test le persone che hanno avuto contatti certi con soggetti risultati positivi al test molecolare e i soggetti affetti da sintomi che configurano il sospetto di insorgenza della malattia. Saranno ammesse all’utilizzo del primo tampone gratuito le seguenti categorie: gli studenti che frequentano la didattica in presenza nei plessi scolastici di Sant’Ambrogio sia residenti che non residenti, previa autorizzazione di entrambi i genitori (il minore dovrà essere accompagnato per l’effettuazione del tampone da uno dei genitori); i docenti dei plessi di Sant’Ambrogio, sia residenti che non residenti; la popolazione residente con un’età superiore agli 80 anni; i soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio in relazione all’attività professionale esercitata, come i commercianti e il personale degli uffici pubblici, indipendentemente dalla residenza anagrafica.

Per tutte queste fasce il tampone rapido potrà essere ripetuto una seconda volta con costi a carico del richiedente, decorsi non meno di sette giorni dal precedente. Le prenotazioni si devono effettuare telefonando agli uffici comunali al numero 334/ 6610377 il lunedì dalle 14 alle 16, il martedì dalle 10 alle 12, il giovedì dalle 14 alle 16. Le telefonate che perverranno fuori da tali orari non potranno essere prese in considerazione. Per tutti gli altri cittadini non compresi nelle categorie sopra elencate, le prenotazioni dovranno invece essere effettuate telefonando al numero “Covid” messo a disposizione dal comitato di Villardora della Croce Rossa (335/ 7561001, dal lunedì al venerdì ore 9-12): in questo caso il costo del servizio è di 30 euro da versare direttamente alla Croce Rossa al momento del test.

su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020