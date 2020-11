S.Cecilia silenziosa a Giaglione: niente musica, parla il virus

di CLAUDIO ROVERE

La festa di S.Cecilia, patrona della musica, ha sempre rappresentato, nei secoli, il momento chiave di passaggio della tradizione giaglionese, il momento di debutto delle sei nuove priore, a cui si aggiunge la ragazza portatrice del Bran, che accompagnano le celebrazioni religiose della comunità insieme agli spadonari, che invece hanno incarico pluriennale. È stato così anche domenica, quando in mattinata si è celebrata, presso la parrocchiale di S.Vincenzo, la festa di S.Cecilia. Però si è trattato, per la prima volta, di una manifestazione ridotta all’osso.

L’emergenza Covid richiedeva a tutti attenzione e sobrietà, soprattutto all’interno delle zone rosse come il Piemonte, e anche Giaglione, pur a malincuore conoscendo il grande attaccamento alle proprie radici di buona parte del paese, si è allineata. D’altronde anche nella schiera delle priore erano evidenti i segni della pandemia sulla comunità. A rappresentare la frazione S.Antonio, a cui spettava il diritto-dovere si selezionare giovani e anziane per indossare il costume, erano soltanto cinque donne, perchè una delle sei è attualmente in quarantena perchè positiva al virus. Ma Giaglione non ha certo perso la voglia di tramandare, con un impegno in prima persona, le proprie tradizioni.

Se ne fa portavoce la più giovane del gruppo, Giorgia Gallasso, che seguendo il rigido cerimoniale delle priore era la titolare della festa di S.Cecilia: «Domenica era la mia festa in onore di Santa Cecilia. Per me è stato un vero momento di festa perché, nonostante il periodo che stiamo vivendo, ho potuto respirare un’aria gioiosa, grazie all’appoggio di tutti ma soprattutto grazie alla presenza della banda musicale, che nonostante non potesse riunirsi per suonare (come d’abitudine) ha scelto comunque di affiancare noi priore. In quel momento è come se l’amore per le tradizioni fosse stato più forte della paura con cui ultimamente stiamo convivendo. W le priore e w le tradizioni».

Su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020