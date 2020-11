S.Didero: applausi e cordoglio per Valter Malisan

Sabato avrebbe dovuto essere anche lui al suo posto, in mezzo ai No Tav, per ribadire il proprio “no” all’autoporto nella sua San Didero. Invece un arresto cardiaco lo ha stroncato in modo del tutto improvviso: Valter Malisan è stato ricordato con un caloroso applauso da tutti i presenti al presidio di sabato in località Baraccone. La sua era una coscienza ambientalista diventata attiva non solo contro la Torino-Lione, ma anche contro i fumi dell’acciaieria di San Didero, che lo avevano visto in prima fila nel documentare l’inquinamento prodotto. La consigliera comunale Loredana Bellone, sindaca dal 2004 al 2019, lo ha ricordato così in un post pubblicato su facebook: «Caro Walter, nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno...

su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020