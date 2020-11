Un premio nazionale per le foreste valsusine

Un secondo posto che odora di resina e valle di Susa nella premiazione, per forza di cose soltanto online e non in presenza, delle “Comunità Forestali Sostenibili”, rinoscimenti attribuiti da Pefc Italia e Legambiente per sostenere e rilanciare le buone pratiche di gestione forestale nelle aree interne di tutta Italia. Tra l’altro il Piemonte nel suo complesso è stata la regione più premiata. Dalla prima casa di legno 100 per cento piemontese alla piattaforma innovativa che porta la sharing economy nel settore forestale; dall’azienda che ha realizzato una struttura ricettiva in legno completamente smontabile al progetto di comunicazione che ha portato alla realizzazione di un documentario: in occasione del Forum nazionale sulla bioeconomia delle foreste e in concomitanza della Giornata nazionale degli alberi del 21 novembre Pefc Italia, organismo garante della certificazione di gestione sostenibile del patrimonio forestale e dei suoi prodotti, e Legambiente onlus hanno annunciato i vincitori dei premi “Comunità Forestali Sostenibili 2020”...

Su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020