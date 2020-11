Villardora, arte e pasticceria: i fratelli Vercellina "maestri del gusto"

A dare un pizzico di dolcezza ad un momento così amaro è arrivato, per la pasticceria dei fratelli Simone ed Emanuele Vercellina, il prestigioso titolo di “Maestri del Gusto 2021-2022”: ci sono dunque anche loro tra i 215 “best” selezionati a livello provinciale da Camera di commercio, Slow Food e Laboratorio Chimico camerale per rappresentare al meglio la tradizione e il futuro dell’enogastronomia torinese. Non è la prima volta che il laboratorio di via Pelissere 9 riceve un premio: era già capitato nel 2019 con il marchio “Eccellenze italiane” e nel 2018 con l’ingresso nell’almanacco “Il Golosario”. «A questo prestigioso riconoscimento della Camera di Commercio di Torino ci tenevano particolarmente e un po’ ci speravamo - confidano Simone ed Emanuele...

su Luna Nuova di martedì 24 novembre 2020