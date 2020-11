Sangano, Martina: esempio per tutte persone con disabilità

Che cosa hanno in comune la 18enne sanganese Martina Cipolla e l’attore Luca Argentero? Entrambi sono stati insigniti del premio “3 Dicembre”, assegnato dalla Consulta per le Persone in Difficoltà a chi si è particolarmente distinto nella promozione del cambiamento culturale nella società rispetto ai disabili. In particolare, Martina Cipolla ha meritato il premio «per la sua tenacia nel mettersi sempre in gioco e per avere combattuto una battaglia che non è soltanto sua», recita la motivazione...

